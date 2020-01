Sabatini deciso: “Questo arbitraggio contro l’Inter non l’ho visto. Eriksen? Può essere lo Sneijder di 10 anni fa”

Sandro Sabatini, noto giornalista, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva durante il programma Microfono Aperto per analizzare l’ultimo turno di Serie A. Spazio inevitabilmente concesso anche alla prestazione dell’Inter di Conte che ieri a San Siro non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro il Cagliari.

Ecco le sue parole: “L’Inter può accogliere con sollievo gli ultimi pareggi in casa, anche per i risultati delle altre, ma quella ferocia e quella potenza di qualche settimana fa non si vedono più. Ora bisogna azzeccare il mercato, mi sembra ci sia troppa frenesia e ieri si è visto. Eriksen mi piace, può essere lo Sneijder di 10 anni fa, ma protestare con l’arbitro è una strada sbagliata, io questo arbitraggio contro l’Inter non l’ho visto. E’ l’ora di farla finita con gli alibi: va risolto qualcosa, ma tatticamente. Conte si è tolto di mezzo Icardi, Nainggolan, Perisic, JoaoMario e adesso Lazaro e Vecino, ha delle fiammate di innamoramento e altre più durature. Io un tentativo di recuperare Nainggolan l’avrei fatto, vederlo segnare ieri un po’ di amarezza la lascia”

