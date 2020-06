Sabatini: “Eriksen quando tocca palla è determinante. Conte? La difesa a 3 non garantisce coperture”

Intervenuto in mattinata sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha parlato del match andato in scena ieri sera tra Inter e Sampdoria. Il cronista ha elogiato nello specifico le capacità di Christian Eriksen di poter determinare qualsiasi incontro solamente con una semplice giocata. Per quanto riguarda l’assetto difensivo, invece, Sabatini non è particolarmente convinto della difesa a tre, da sempre marchio di fabbrica di Antonio Conte. Le sue parole:

ERIKSEN – “Conte è stato troppo titubante nel metterlo dentro. Quando tocca palla determina, non è un giocatore che fa il compitino… ma fa assist, lanci, tira in porta. E’ il gioco di Conte che si deve adattare ed amalgamare con Eriksen”.

MARIO CORSO – “Persona di grande umanità e giocatore di grande classe”.

INTER – “La difesa a 3 non garantisce più coperture ma è un’idea mia e Conte fa bene a seguire la sua”.

