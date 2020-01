Sabatini: “Eriksen grande centrocampista. Conte deve ripagare gli sforzi del club”

Esordio con vittoria per Christian Eriksen nel match di ieri sera tra Inter e Fiorentina, con i nerazzurri volati direttamente in semifinale di Coppa Italia. Il noto giornalista, Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato la possibile collocazione tattica che il trequartista danese potrebbe assumere nello scacchiere nerazzurro. Il cronista, poi, ha sottolineato il grande lavoro svolto sul mercato dal club e le responsabilità che a questo punto ricadono per buona parte nelle mani di Antonio Conte.

Le sue parole: “Eriksen è un grande centrocampista, Conte lo può usare come mezz’ala di qualità o fantasista dietro le punte. Gli spazi se li prende e li sa fare entrambi i ruoli. Per me il limite potrebbe essere nella difesa a tre di Conte. Il tecnico ha avuto grandi sforzi tecnico-economici dal club e deve ripagarli. Barella, Sensi, Eriksen sono costati tanto, ma le operazioni Nainggolan con ingaggio pagato al Cagliari oltre che Perisic e Icardi potevano essere gestite diversamente. Almeno provarci”.

