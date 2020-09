Sabatini: “Eriksen ha qualità, ma l’Inter non ha fiducia. Mi sembra uno spreco, non ha senso che Conte…”

Tra i punti di domanda che accompagneranno le primissime battute della nuova stagione, in casa Inter ci sarà ovviamente parecchia curiosità per vedere se Antonio Conte azzererà completamente le gerarchie all’interno della squadra, aprendo a calciatori come Christian Eriksen che nel finale di campionato ed Europa League nella scorsa annata hanno avuto meno spazio di altri. Se lo augura certamente il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini, che sin dall’arrivo in Italia dell’ex Tottenham ne ha sempre evidenziato le grandi qualità.

Intervenuto in mattinata sulle frequenze di Radio Sportiva, ecco il suo auspicio: “Conte? Il fatto di vincere o perdere con il 3-5-2 non ha senso. Il 3-5-2 è un sistema di gioco validissimo se ci sono gli interpreti adatti, ma giocare solo con questo modulo penso sia una limitazione. Eriksen? Giocatore di qualità ma l’Inter non ha avuto fiducia in lui, e questo mi sembra uno spreco. Ha fatto cose buone ma quando non entrava in partita andavano cercate le cause”.

