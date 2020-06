Sabatini: “Eriksen? Dire che sia il problema dell’Inter è l’anticalcio. Ecco le favorite per la Coppa Italia”

In molti hanno chiaramente espresso un giudizio troppo affrettato nei confronti di Christian Eriksen. Se ci si aspettava un impatto all’Inter devastante come quello avuto da Sneijder al suo arrivo a Milano ci si sbagliava di grosso. Innanzitutto perché in quel caso si trattava di una squadra già rodata e molto più esperta rispetto a quella attuale, ma anche perché in quel contesto la formazione nerazzurra era dominante da diversi anni in Italia e lottava dichiaratamente per la conquista della Champions League.

Il danese, arrivato invece in condizioni fisiche non ottimali su un treno ancora in costruzione, difficilmente avrebbe potuto impattare meglio un campionato talmente diverso da quello inglese. Lo sa bene il giornalista Sandro Sabatini che dal primo giorno si è sempre schierato in sua difesa. Queste le sue ultime dichiarazioni su Radio Sportiva: “Coppa Italia? Una grandissima incognita sapere come stanno le squadre. Per la finale mi sembrano nettamente favorite Juve e Napoli. Eriksen? Come ogni giocatore deve adattarsi al gioco del suo allenatore, ma dire che sia diventato un problema dell’Inter è l’anticalcio”.

