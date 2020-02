Sabatini: “Eriksen non ha ancora il passo per la Serie A? Ma Young è stato lanciato subito. Non capisco come faccia a star fuori”

E’ parecchio interessante lo spunto che Sandro Sabatini ha offerto nel corso della diretta di questo pomeriggio sui canali social di Sportmediaset. Il giornalista, in merito alle polemiche legate allo scarso impiego sin qui di Eriksen, ha creato un parallelo con Ashley Young, altro arrivo dalla Premier League con pochi minuti nelle gambe negli ultimi tempi, ma immediatamente messo in campo da Antonio Conte. Per Sabatini, Eriksen avrebbe quantomeno dovuto giocare contro il Napoli, il match di Coppa Italia perso dai nerazzurri la scorsa settimana.

Questa la sua analisi: “Su Eriksen mi rivolgo ai tifosi dell’Inter, mettetevi d’accordo. Mourinho, che fece giocare Sneijder nel derby, che non conosceva neanche il nome dei compagni dopo 48 ore dal suo arrivo, è un genio. Se è così, siccome Eriksen vale Sneijder, Conte non è un genio perché non fa giocare Eriksen. Non ha il passo giusto per la Serie A? Ma come, Young ce l’aveva ed Eriksen non ce l’ha? Non conosce la fase difensiva, va bene, ma fa il fantasista ed ha altre qualità. Vidal conosceva la Serie A di cinque anni fa, adesso le squadre son cambiate tutte. Che conosce, tifosi, stadio o arbitri? Non parliamo di inserire uno scienziato su questioni delicate, ma un numero 10 in una squadra. Il paradosso è che Conte voleva Vidal, era il suo soldato, ma avrebbe tolto Barella. Eriksen è la qualità, ma Conte ancora non si fida. Per me ha fatto bene quando è entrato in campo, dove lo metti Eriksen sta, non capisco come faccia a star fuori dagli 11. Ma magari avrà ragione Conte”.

