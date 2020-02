Sabatini: “Haaland? Fu vicino all’Inter per 3 milioni. L’agente venne in Italia, ma…”

E’ stato incredibilmente ad un passo dall’Inter il giovane fenomeno Erling Haaland che sta incantando l’Europa a suon di gol e prestazioni sensazionali. L’attaccante classe 2000, era stato corteggiato evidentemente dall’allora direttore nerazzurro Walter Sabatini, dal momento che l’affare alla fine saltò a causa del suo addio. L’operazione sembrava talmente avanzata che l’agente era addirittura venuto in Italia per incontrare il club nerazzurro.

Questa la rivelazione del giornalista Sandro Sabatini su Radio Sportiva: “Due anni fa costava 3 milioni e 800 mila euro. Uno dei suoi agenti venne in Italia, la società che ci andò più vicina fu l’Inter ma Sabatini era vicino all’addio. La Roma, invece, lo bocciò perché ritenuto ragazzo forte ma pigro. Lo cercò anche la Juventus ma credo che il ragazzo fu frenato dalla presenza in rosa di un altro giovane come Kean”.

