Sabatini: “Ibra personaggio da derby. Eriksen mi piace dai tempi dell’Ajax”

Manca sempre meno al grande giorno atteso sia dai tifosi dell’Inter che da quelli del Milan. Il derby di Milano, infatti, è sempre una partita diversa, vissuta con emozioni amplificate da entrambe le parti. Un match dove non contano classifica e stato di forma delle rispettive formazioni, con così tante incognite che rendono quasi impossibile pronosticare quello che sarà il risultato finale. A proposito di derby, il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua sui possibili protagonisti della gara ai microfoni di Radio Sportiva.

Il suo intervento: “Inter-Milan? Immagino un Ibra personaggio del derby. Eriksen mi piace molto dai tempi dell’Ajax credo sarà un grande acquisto per l’Inter. Messi via dal Barcellona? Sarebbe clamoroso ma non impossibile, credo che qualcosa da chiarire ci sia coi catalani. Sarebbe splendido ci regalasse di chiudere la sua carriera in Italia. Giocare con Ronaldo? Servirebbero due palloni”.

