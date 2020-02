Sabatini: “Inter? Squadra adatta per difesa a 4 e robusto centrocampo a 3”

In più di un’occasione, nelle ultime partite, Antonio Conte nei minuti finali del match ha testato un nuovo modulo con la difesa a 4. Un evento inedito per il tecnico che ha fatto della difesa a 3 un marchio di fabbrica, riuscendo a trionfare sia in Italia con la Juventus che in Inghilterra con il Chelsea. Sul possibile cambio di schieramento, il giornalista Sandro Sabatini stamattina ha offerto la sua opinione ai microfoni di Radio Sportiva.

Ecco il suo intervento in cui ipotizza una nuova prospettiva tattica in vista del finale di stagione dell’Inter: “Modulo dei nerazzurri? La squadra mi sembra adatta per una difesa a 4, con D’Ambrosio e Young ai lati. Mi piacerebbe un centrocampo a 3 robusto con la fantasia di Eriksen al servizio di Lukaku e Lautaro”.

