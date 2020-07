Sabatini: “C’era il fallo di Kolarov su Lautaro. Conte? La frase sul calendario è un attacco a Marotta”

Nelle analisi del giorno dopo, è sembrata esserci una certa unanimità in merito ai giudizi sull’insufficiente gestione arbitrale di Marco Di Bello nel match tra Roma e Inter. In particolare, in molti hanno ammesso come il contatto tra Kolarov e Lautaro Martinez meritasse una sanzione, portando così all’annullamento della rete di Spinazzola nata proprio da quell’episodio. Anche il giornalista Sandro Sabatini ha confermato l’evidente errore dell’arbitro nell’intervento di questa mattina sulle frequenze di Radio Sportiva. In merito alle parole di Antonio Conte, invece, il cronista si è detto in disaccordo sulla polemica che riguarda il calendario.

Le sue parole: “Le frasi sul calendario non le capisco, faccio fatica a stargli dietro. Se l’Inter non perdeva con la Juve le 2 partite, in testa c’èra lui. Ricordiamoci che questo è un campionato di emergenza che si sta svolgendo nel miglior modo possibile. Quando vince Conte è una persona, quando pareggia un’altra, quando perde è un uomo distrutto. La frase sul calendario è molto pericolosa, è un attacco a Marotta che pochi hanno colto. Prendo le distanze da chi la definisce una grandissima stagione perché se l’Inter arriva seconda, conferma la griglia di partenza. Ieri il fallo di Kolarov su Lautaro c’èra, ma a parte questo non ricordo grandi torti arbitrali contro l’Inter in questo campionato”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<