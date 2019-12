Sabatini: “Marotta tra i migliori dirigenti italiani. Alla Juve non l’hanno sostituito a dovere”

Ha sicuramente sofferto l’addio di Beppe Marotta la Juventus, viste le difficoltà che negli ultimi tempi sta incontrando il ds Paratici. C’era da aspettarsi un periodo di riassestamento dopo anni in cui la coppia di mercato aveva lavorato parecchio bene, gettando solide fondamenta per la lunga striscia di vittorie bianconere in Italia. L’Inter, che lo scorso anno ha colto al balzo l’occasione, si coccola adesso uno dei migliori dirigenti italiani che in nerazzurro vuole costruire insieme ad Antonio Conte un ciclo vincente.

Sentiamo il parere espresso a tal proposito dal giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini, ai microfoni di Radio Sportiva. Il suo commento: “Se Marotta è considerato uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, è normale sentire il peso del suo addio. Se manca a qualcuno nella Juventus, significa che la sua posizione non è stata coperta a dovere. Marotta e Paratici erano una coppia ben assortita, uno completava l’altro. Insieme contavano 3, separati contano 1 a testa”.

