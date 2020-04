Sabatini: “Non credo che Lautaro voglia andarsene, è il futuro dell’Inter. Serie A? Servono garanzie per ripartire”

Intervenuto in qualità di ospite sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del futuro di Lautaro Martinez e della ripresa della Serie A. Ecco il suo pensiero: “Lautaro è il giocatore dell’Inter che più di tutti rappresenta il presente ed il futuro, non credo se ne vada e che abbia tutta questa voglia di andare al Real o al Barcellona. Godin? Non ha mai giocato nel suo ruolo. Il suo erede è D’Ambrosio, sia per la fascia destra che per fare il difensore a destra”.

Serie A – “A livello psicologico è cambiato tutto per tutti. Ricominciare da una bella carica di euforia e non dev’esserci spazio per la paura, perché devono esserci garanzie. Anche il mercato cambierà, i prezzi si dimezzeranno e ci sarà una finestra più ampia. Calciatori e virus? Sono come colpiti da una polmonite e bisognerà vedere le conseguenze. Se sono gli stessi nessun problema, se c’è qualcosa di diverso lo dovremo scoprire”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!