Sabatini tra mercato ed infortuni: “Sensi ko perchè il ritorno è stato affrettato. Tra Biraghi e Marcos Alonso non c’è differenza”

Ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista di SportMediaset Sandro Sabatini ha tracciato il punto sulle novità in casa nerazzurra, tra campo e mercato. Gli infortuni hanno dilaniato la squadra di Conte e parte delle colpe, secondo Sabatini, appartiene anche allo stesso club interista. Queste le parole rilasciate dal giornalista questa mattina, con il calciomercato ormai pronto alla sua fase più calda: “Sensi? Aveva avuto un infortunio, è stato affrettato il ritorno e si è subito rifatto male. Gli altri infortuni in casa Inter sono in gran parte traumatici. Mercato? I nerazzurri sono a caccia di un difensore. Tra gli obiettivi c’è Marcos Alonso, ma io credo che tra lui e Biraghi non ci sia molta differenza. Nainggolan e Vidal non sono diversi, si equivalgono dentro e fuori dal campo”.

Queste le dichiarazioni di Sandro Sabatini rilasciate ai microfoni di Radio Sportiva: mercato ma anche gli infortuni nerazzurri nel presente dell’Inter, con lo sguardo fisso sui nuovi obiettivi di Lukaku e compagni. Vietato bruciare le tappe soprattutto in chiave ko, perché da gennaio le sfumature rischiano di essere diverse.

