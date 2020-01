Sabatini: “Zaza, quanto di ricapita l’Inter? In questo momento sei meglio di Sanchez”

Non riesce a capacitarsi Sandro Sabatini per il no rifilato da Simone Zaza all’Inter per il prestito di cinque mesi. Secondo il giornalista, infatti, quella nerazzurra poteva davvero essere l’opportunità della vita per il centravanti granata, che ha invece preferito di rimanere al Torino dove in questa stagione ha trovato pochissimo spazio. Il giornalista ha così invitato l’attaccante a ripensarci nelle diretta di Sportmediaset.

Le sue parole: “Se io fossi Zaza accetterei il prestito all’Inter anche per cinque mesi. Ma io non sono Zaza ed è giusto che lui facci i suoi conti. Ma quando ti ricapita in carriera l’Inter quando sei in una fase declinante? Zaza, sfrutta questa occasione. Non vai a fare la quarta punta, vai a fare la terza punta perché sei più forte in questo momento di Alexis Sanchez. Sfrutta l’occasione, non è vero che puoi giocare solo al posto di Lukaku, puoi essere anche il cambio di Lautaro. Conte ti conosce bene e in Nazionale giocavi con Pellè. Non è meglio giocare con Lukaku che con Pellè?”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!