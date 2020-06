Sacchi: “Il calendario dell’Inter è più semplice, per lo scudetto non è finita”

Il 21 giugno ripartirà ufficialmente il campionato per l’Inter – che sette giorni scenderà in campo per la Coppa Italia – dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus l’8 marzo scorso. I nerazzurri sfideranno la Sampdoria per il recupero della 25^ giornata e con una vittoria potranno portarsi nuovamente a ridosso della coppia di testa formata da Juventus e Lazio.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi vede l’Inter di Antonio Conte ancora in corsa: “Ho dato un’occhiata al calendario e mi sembra che quello dell’Inter sia abbastanza facile. Credo che Conte possa reinserirsi nella lotta al vertice, anche se la Juve, per l’organico a disposizione, e la Lazio, per le grandi motivazioni, partono in vantaggio. Però, lo ripeto, mi aspetto sorprese”.



