Sacchi: “L’Inter sarà avversario ostico. Con il Genoa mi ha sorpreso il pressing nerazzurro”

La vittoria della Lazio sulla Juventus in Supercoppa, ha riaperto il dibattito sul lavoro di Maurizio Sarri in questi primi mesi bianconeri e sugli effettivi frutti che ha fin qui raccolto in termini di gioco. Chi in questo momento non è invece al centro delle critiche, è certamente Antonio Conte che sulla panchina dell’Inter sta raggiungendo risultati sin da subito importanti, sia per quanto riguarda le prestazioni che i risultati conquistati sul campo. Di modulo e atteggiamento nerazzurro visti contro il Genoa, ha parlato Arrigo Sacchi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

DOMINIO INTER – “La Juve che ha dominato negli ultimi 8 anni, quest’anno oltre alla sorpresa della Lazio se la dovrà vedere con l’Inter di Conte. I nerazzurri, nonostante i molti infortunati, si sono sbarazzati facilmente del Genoa. Solo nei primi minuti i rossoblù hanno tentato qualcosa, poi sono stati travolti. L’Inter ha giocato un ottimo incontro, con belle azioni e progressi di gioco evidenti. Il sistema era il solito 3-5-2 ma interpretato molto più offensivamente sia da parte dei tre difensori ma ancora di più da Biraghi a sinistra e in particolare da Candreva a destra. In fase offensiva gli uomini di Antonio Conte hanno praticato un possesso veloce, con pallone rasoterra e cambi di gioco continui”.

IL GIOCO – “Avanzavano più con i passaggi che con i lanci, le distanze erano vicine, il movimento della palla buono così come le conclusioni e la forza bruta di Lukaku, protagonista generoso della gara. E appena i nerazzurri perdevano palla, aggredivano con un pressing continuo i frastornati avversari. Il pressing è stata la novità maggiore e decisiva, che ha frustrato i tentativi dei genoani e aumentato coraggio, soluzioni e ripartenze dei nerazzurri. L’Inter sarà un avversario ostico sino alla fine. Lo spirito di squadra e le motivazioni sono già elevatissime, le capacità del tecnico fuori discussione, pertanto i nerazzurri presseranno sempre di più. Sarà un campionato più incerto ed equilibrato dei precedenti. Spero più divertente e bello e che alla fine vinca chi avrà meritato di più”.

