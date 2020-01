Sacchi tra Inter ed Atalanta: “Ringraziamo Conte e Gasperini. I nerazzurri sono da scudetto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi racconta il suo punto di vista su Inter-Atalanta in programma sabato sera. Una sfida tra due squadre simili ma allo stesso tempo diverse, a partire già dai due allenatori. Conte da una parte e Gasperini dall’altra, fino a raccontare delle società e degli uomini simbolo delle due realtà nerazzurre.

CONTE E GASPERINI – “Vanno ringraziati perché sono uniti dalla stessa passione e dallo stesso intento nobile: vincere con merito. Per questo vanno ringraziati. Il loro calcio è un messaggio etico, senza dimenticare le società. Non c’è grande squadra senza grande società”

SOCIETA’ – “I Percassi sono competenti e persone per bene. L’empatia tra club, squadra e tifosi è unica. L’Inter ha il vantaggio di una lunga tradizione vincente, la storia conta. Marotta ha fatto fare un salto in avanti al club. Conte un altro, con un primo messaggio fondamentale”

CONTE – “Ha scelto un’idea tecnica ed etica di squadra e i giocatori funzionali all’idea, pesando passione, motivazioni ed impegno. Ha rinunciato con coraggio a 3-4 giocatori, anche notevoli come ad esempio Icardi, ma così ha spedito un messaggio chiaro alla squadra: tutti dovranno essere eroi. Ed oggi l’Inter è una squadra di eroi al servizio di Conte”

GASPERINI – “Anche Gasp hai i suoi, come ad esempio Ilicic. Non aveva continuità ed ora l’ha trovata perchè è al centro di una sinergia positiva e contagiosa ed anche lui è portato a dare il massimo, sempre. Ad essere eroe in ogni momento della partita, perché i veri campioni giocano con e per la squadra, a tutto campo e a tutto tempo. Conte e Gasperini sono ottimi educatori di gioco e di giocatori”

LUKAKU – “Sembra un altro rispetto ad inizio stagione. Ma anche Lautaro è migliorato tantissimo: solo Conte avrebbe potuto ottenere dall’Inter ciò che ha ottenuto in così breve tempo”

DIFESA A TRE – “Non la rifiuto per dogma. Non mi piace vedere tre difensori per un attaccante, oggi non si può più avere un difensore in più degli attaccanti e toglierlo alla costruzione. L’Atalanta ha raggiunto il suo top mentre l’Inter di Conte deve ancora arrivarci. Ma De Vrij aiuta l’impostazione, Bastoni si inserisce e corre in avanti”

SCUDETTO – “L’Inter se la giocherà fino in fondo. La Juve? Ha due strade: comprare altri 8-10 fuoriclasse e sperare che trovino l’intesa. Io al Real avevo Beckham, Raul, Ronaldo, Figo, Zidane… Oppure crescere con una forte idea di gioco, anche con giocatori come Angelo Colombo o Filippo Galli. Domenica non l’ho vista, ma Sarri finora ha fatto fatica”

INTER-ATALANTA – “Mi aspetto che l’Atalanta aggredisca l’Inter. E’ il suo bello: fare il gioco ovunque e comunque. Sarà una grande partita: atterrerò a Malpensa e volerò a San Siro. Non me la perdo”

