Sagnol annienta Icardi: “Non corre più, non serve al gioco del PSG”

Se da una parte le voci del Real Madrid su Icardi crescono di ora in ora e lo stesso attaccante argentino sembra strizzare l’occhio ad un futuro in maglia blanca, dall’altra in Francia l’opinione pubblica inizia ad essersi stancata proprio dell’attaccante argentino. Willy Sagnol, ad esempio, si è scagliato duramente contro l’ex capitano dell’Inter nel suo intervento sulle frequenze di RMC Sport, utilizzando termini abbastanza eloquenti circa le proprie considerazioni nei suoi confronti.

Queste le parole dell’ex terzino destro del Bayern Monaco: “Rispetto alle recenti esibizioni di Icardi, non sarebbe sorprendente se a Dortmund fosse Sarabia a giocare piuttosto che lui. Non corre più, non avanza più. È troppo facile dire che segna. Nel contesto del gioco, deve essere usato per qualcosa e questo non è più il caso”.

