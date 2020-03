Sala: “Da questa tragedia qualche lezione dobbiamo impararla. Ingresso a San Siro? Niente sarà come prima”

L’emergenza sanitaria del coronavirus ha rallentato inevitabilmente anche i discorsi relativi al futuro di San Siro e del nuovo impianto in ballo tra il Comune di Milano, l’Inter e il Milan. Il sindaco Giuseppe Sala ha parlato di come cambierà la sicurezza dei grandi eventi concedendosi ai microfoni del Corriere della Sera.

Ecco le sue parole: “Pensiamo a San Siro. Non è solo il fatto di essere seduti uno di fianco all’altro, ma penso ai grandi assembramenti all’ingresso per i controlli. Fino a oggi sulla tutela della salute ha prevalso la sicurezza. Bisognerà cambiare. Vale per il macro come per il micro. Ad esempio i cinema. È semplicistico dire metto una poltrona sì e una poltrona no e una fila sì e una fila no. Ma come si entra? Come si esce? Oggi è difficile vedere delle opportunità da questa tragedia, ma qualche lezione dobbiamo impararla. Niente sarà come prima, ma vedremo se qualcosa diventerà meglio di prima”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!