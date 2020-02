Sala sul derby: “Troppa ansia, lo guardo da casa. Conte aveva ragione e su San Siro sono ottimista”

In occasione dell’evento “United For The Hearth” il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ai microfoni di TMW, ha analizzato il presente della sua Inter soprattutto dopo la sessione di mercato invernale: “Dobbiamo dare ragione a Conte quando spiegava che avere qualità in panchina è fondamentale e ieri lo ha dimostrato. Sullo scudetto invece sarei prudente, ma ad inizio stagione avrei messo la firma per essere così vicini alla Juventus a questo punto del campionato. Eriksen mi piace moltissimo, anche se ieri ha mostrato un po’ di difficoltà: lo ammiravo già in Premier League”

Sulla stracittadina, il sindaco Sala annuncia i suoi sentimenti in occasione della grande sfida di San Siro: “Difficile predire cosa succederà nel derby. Ibrahimovic è forte perché è intelligente in campo, quindi sarà motivo di attenzione. Ci avviciniamo ad una sfida in cui entrambe le squadre hanno bisogno di vincere ed il pareggio non serve a nessuna delle due. Ci sarà ansia da entrambi i lati e infatti a San Siro non vado mai durante il derby, soffro da casa”. In chiusura, le ultime novità sullo stadio da parte del primo cittadino. “Sono ottimista: all’inizio non mi convinceva l’idea di buttar giù San Siro e le squadre oggi stanno portando una proposta più elaborata, costruttiva e con San Siro inteso in modo differente da come è e che venga dedicato ad altri sport. Restano da capire le questioni di volumetrie: non si tratta di essere generosi ma di rispettare le regole e equiparare i club a chi vuole realizzare altri progetti in città”. Ore caldissime per il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala: derby e stadio le questioni più calde per il sindaco interista.

