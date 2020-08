Salihamidzic: “L’Inter è un’ottima squadra, Conte un grandissimo allenatore. Ma credo che la Juve vincerà ancora in Italia”

Fresco vincitore con il suo Bayern Monaco in Champions League il ds Hasan Salihamidzic, ex calciatore della Juventus, si è concesso ai microfoni di Radio Punto Nuovo per commentare il trionfo in finale contro il Psg e parlare dei temi più caldi che tengono banco nel calcio italiano.

Ecco le sue parole: “Juventus ed Inter si sono dimostrate due squadre ottime, con grandissimi allenatori in panchina. Adesso vedremo Pirlo cosa farà sulla panchina della Juve. Da ex bianconero, spero che la Signora possa continuare a far bene in Serie A e credo che riuscirà a mantenere la supremazia in Italia anche nei prossimi anni”.

Sul progetto futuro del Bayern Monaco, chiamato a prendere una decisione anche su Ivan Perisic: “Continueremo sulla linea tracciata in questi anni. Coman, Davies e tanti altri: l’idea è quella di mescolare giovani di talento ai senatori storici di questa squadra. Abbiamo un gruppo che ha ancora tanto potenziale e che può continuare a vincere negli anni a venire. Vogliamo migliorarci e ripetere una stagione così già dalla prossima. Non sarà facile, ma ci proveremo”.

