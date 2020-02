Samaden: “Primavera? Bella partita con la Juventus. In Youth League speriamo di dare il massimo”

Sarà un periodo ricco di appuntamenti per le categorie giovanili dell’Inter, impegnate nelle prossime settimane prima con la Primavera in Youth League nel doppio appuntamento contro il Rennes per il passaggio del turno alle fasi finali della competizione, poi con l’U18 di mister Andrea Zanchetta che parteciperà alla 72esima edizione della Viareggio Cup. Intervenuto ai microfoni di Inter TV, ecco le impressioni del responsabile del settore giovanile nerazzurro, Roberto Samaden.

PRIMAVERA – “Contro la Juventus una bella partita, dopo un brutto primo tempo il mister è stato bravo a trovare gli accorgimenti giusti. Nel complesso una sfida che ha visto impegnate due delle rose più giovani del campionato. Noi lavoriamo per la totalità del gruppo, per cercare di far crescere il collettivo. Da questo punto di vista è importantissimo anche il lavoro che fa Andrea Zanchetta con l’U18, ovvero quello di preparare i ragazzi per far sì che si facciano trovare sempre pronti”.

YOUTH LEAGUE – “La competizione europea è la parte più formativa del nostro percorso, con il Rennes sarà una partita aperta, speriamo di recuperare tutti i ragazzi per giocarci al meglio le nostre possibilità. Contiamo di presentarci al massimo contro il Rennes”.

