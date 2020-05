Sampdoria, Ferrero non teme l’Inter: “Alla ripresa servirà fortuna, ma ci divertiremo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte in occasione del programma “Si Gonfia La Rete”, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato della ripresa dei campionati e della questione gare in chiaro, annunciando anche il match contro l’Inter.

RIPRESA – “Siamo felici della ripresa della Serie A. Iniziare il campionato vuol dire che il mostro del Coronavirus si sta dileguando e possiamo tornare alla normalità. Combattevamo contro un nemico invisibile ma ho sempre detto che con i presupposti giusti si poteva ripartire ed ora ci siamo”.

PARTITE IN CHIARO – “Non so cosa ha detto Spadafora. Lui fa politica, noi calcio, e quindi andrebbe chiarito e specificato cosa veramente intendesse. Un conto è dirlo, però, e un conto è farlo. Disputa con le pay tv? Non ci sono dispute in realtà, ci sono accordi che vanno rispettati. Sky ha bisogno del calcio ed il calcio ha bisogno di Sky. Io abbasserei un po’ i toni, torniamo allo sport perché in questo periodo si è parlato tanto. La miglior parla a volte è quella non detta. Speriamo di finire il campionato e tornare alla normalità. Tutti parlano, ma sarebbe meglio stare zitti: capisco tutti, ma proprio non sapendo cos’è questo virus sto zitto”.

VALORI AZZERATI – “L’importante sarà ripartire. La Sampdoria se la giocherà con tutti, chi è più bravo alla fine vince. Non temiamo l’Inter così come le altre squadre. Ho chiesto di affrontare prima i recuperi, magari avremmo bisogno anche di un po’ di fortuna. Adesso abbiamo Inter, Roma, Bologna e Spal: ci divertiremo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

https://www.passioneinter.com/notizie-nerazzurre/inter-news-live/