Sampdoria-Fiorentina, due giocatori salteranno il match di San Siro contro l’Inter

Arrivano buone notizie per l’Inter da Genova. Infatti, nel match tra Sampdoria e Fiorentina che si sta disputando adesso, Gaston Ramirez e Nicola Murru hanno subito rispettivamente un ammonizione e un’espulsione per doppia ammonizione, e salteranno il match di San Siro contro l’Inter in programma la prossima settimana. Gaston Ramirez è sicuramente tra gli uomini più in forma della squadra allenata da Claudio Ranieri, quindi può sorridere Antonio Conte, che avrà una grana in meno da gestire. Attualmente la Sampdoria è sotto per 3-0 grazie alle reti di Vlahovic e Chiesa su rigore e l’autorete di Thorsby.

