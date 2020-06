Samuel ricorda: “Il gol più bello? Quello di testa nel derby! Mourinho lo paragono a…”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano argentino Olé, Walter Samuel ha ricordato la vittoria della Copa Libertadores a 20 anni dalla sua conquista, nel 2000. Oltre ai temi a tinte sudamericane, l’ex centrale dell’Inter ha ricordato un bel gol realizzato in un derby ed ha azzardato un paragone tra José Mourinho e Carlos Bianchi. Ecco le sue parole.

Mourinho simile a Carlos Bianchi – “Paragonarli può starci, sì, hanno molte somiglianze. Carlos è stato un grande comunicatore non solo con noi, ma anche con i giornalisti. Sapeva bene come gestire i media, in questo sono molto simili. E trasmettono anche tranquillità al gruppo, poiché la responsabilità se la assumevano loro, assorbivano tutta la pressione”.

Gol più belli – “Uno di quelli che ricordo di più l’ho fatto di testa in un derby dove c’era anche tutta la mia famiglia allo stadio, nel 2012″.

