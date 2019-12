Calcio&Finanza – San Siro e Allianz Stadium, gli incassi del 2019 messi a confronto

Nonostante la presenza di due squadre a San Siro – Inter e Milan – anche per la stagione 2018/19 si è registrata la superiorità degli incassi per quanto riguarda le attività extra calcistiche dell’Allianz Stadium, stadio di proprietà della Juventus. Il riferimento, nello studio approfondito da Calcio & Finanza, riguarda tutte quelle entrate derivanti da sponsorizzazioni, musei vari e grandi eventi, escludendo nel caso delle due milanesi l’affitto versato annualmente nei confronti del Comune di Milano.

Ecco il bilancio finale: “Anche nel 2018/19 si conferma il sorpasso da parte dell’impianto torinese: pure nella stagione scorsa la casa della Juventus ha avuto maggiori ricavi extra calcistici rispetto a San Siro, nonostante al Meazza giochino due squadre (con l’impianto quindi occupato in tutte e 38 le giornate di Serie A). San Siro nella stagione 2018/19 ha avuto ricavi da attività commerciali, sponsorizzazioni, museo e grandi eventi per 12,3 milioni di euro, in aumento dagli 11,2 milioni della stagione 2017/18. Dai 15,3 milioni del 2017/18 per le attività commerciali (come “Accendi una Stella”, membership, Stadium Tour e Museo) e per i proventi da attività al di fuori del match day, il club bianconero è passato ai 20,8 milioni di euro della stagione 2018/19”.

