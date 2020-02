San Siro, il prezzo sale: ecco la nuova valutazione

Il prezzo di San Siro è in crescita: lo rivela il Corriere della Sera nell’edizione odierna, sottolineando il cospicuo aumento di valutazione della struttura, più che raddoppiato rispetto al valore iniziale di qualche mese fa, che già era stato in precedenza ritoccato.

150 MILIONI – Adesso il prezzo di San Siro sarebbe pari a 150 milioni, suddivisi tra i 50 relativi all’impianto e alla struttura e ulteriori 100 per le aree circostanti lo stadio; un rialzo davvero considerevole, che va oltre il doppio dei 70 milioni della prima valutazione, che già nei mesi era stata ritoccata a 90. Ora ci sarebbe stato l’aggiornamento decisivo, su cui anche le società hanno dato un sostanziale via libera: 150 milioni di euro, che faranno lievitare l’investimento totale dei due club a 1,3 miliardi di euro.

ADESSO VERTICE CON I CLUB – Sembra giunto il momento, però, di parlare anche coi due club, completando un tavolo tecnico davvero importante. C’è grossa voglia di negoziare ma restano dei nodi importanti da risolvere, come per esempio quello delle volumetrie, con le società che chiedono 180mila metri cubi per rientrare nell’investimento, mentre il comune sembra voler fermarsi a 90mila. Nel fine settimana ci sarà il vertice chiarificatore, nel quale saranno presenti anche il Presidente del Milan e l’Amministratore Delegato dell’Inter Antonello.

