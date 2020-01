Inter, che numeri a San Siro: negli ultimi tre anni, superata quota 60 mila spettatori una partita ogni due

Meno di una partita ogni due, questa è ufficialmente la media con cui l’Inter ha raccolto più di 60mila spettatori a San Siro nelle ultime tre stagioni. Secondo quanto riportato da Stadiapostcard.com, e Calcio e Finanza, dalla stagione 2017/2018 a metà stagione 2019/2020, il club di Suning ha disputato 47 partite al Meazza in campionato. Di queste 47 partite, in ben 22 occasioni, l’Inter ha superato quota 60mila spettatori presenti. Nel 47% delle gare disputate negli ultimi tre anni a San Siro, l’Inter ha avuto quindi più di 60mila tifosi presenti, con una media mica male: 58.976 tifosi in ciascuna delle 47 gare.

Ovviamente, allargando la forbice partendo dai dati della stagione 2000/2001 in poi, la percentuale scende a una partita su quattro. L’Inter infatti, dal 2000 ad oggi, ha disputato esattamente 370 partite di campionato a San Siro, superando quota 60mila spettatori in 91 occasioni. La percentuale scende vertiginosamente al 25%. La stagione 2018/2019, rappresenta un primato in questi anni: 9 partite su 18 oltre i 60mila. Per quanto concerne i record, quello negativo è di 2 partite in stagione con oltre 60mila spettatori come nella stagione 2005-2006 e negli anni dal 2012/2013 al 2016/2017. I numeri che si stanno registrando in questa stagione intanto, fanno presagire che sarà record di spettatori assoluto.

