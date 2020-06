San Siro, l’associazione ‘Gruppo Verde’ presenta ricorso contro l’abbattimento

Una ventina di giorni fa la commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia aveva deciso che lo stadio Giuseppe Meazza potesse essere abbattuto. Secondo la commissione, infatti, San Siro non rappresenta un patrimonio storico e di conseguenza non gode di un interesse culturale sufficiente a tenerlo ‘in vita’. Secondo quanto scritto dall’ANSA poco fa, però, l’associazione ‘Gruppo Verde San Siro’ non è dello stesso avviso.

Quest’ultima, infatti, ha presentato ricorso al Ministero dei Beni Culturali in merito alla decisione dell’abbattimento: “La nostra associazione, che opera nel quartiere San Siro da oltre 35 anni, ritiene che non solo lo stadio, ma proprio l’intero territorio, che comprende anche gli Ippodromi, costituisca una importante testimonianza culturale”, è stato scritto in una nota. A questo punto la palla passa ora al Ministero, che dovrà prendere una decisione in merito a questa importante questione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!