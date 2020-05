San Siro, Sala accetta la sfida: “Il progetto mi piace, ma porterà a delle divisioni”

Intervistato da Rai Radio 2, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare della questione stadio e delle riflessioni in corso in merito a San Siro. Un tema, come sottolineato dal primo cittadino milanese, destinato ancora a far discutere e a dividere le opinioni di tantissimi addetti ai lavori ed appassionati.

“L’idea che è stata presentata sulla rifunzionalizzazione di San Siro – racconta Sala a Radio 2 – non dispiace. Ero più freddo all’inizio, ma questo progetto lascia molto vedere e San Siro in qualche modo rimane, apre a molti sport con un progetto anche gratuito per la città. Quello dello stadio è un tema che sarà divisivo perché sul calcio siamo tutti allenatori e su una questione così sicuramente ci divideremo. Difficile, ad oggi, dire a livello di Consiglio Comunale come verrà preso. Il tema di discussione restano i diritti volumetrici: le squadre non fanno lo stadio solo per la struttura in sé, altrimenti non rientrerebbero nell’investimento, ma vogliono fare altro. La discussione resta aperta”. Questo il pensiero del numero uno di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla questione San Siro. Il primo cittadino milanese approva la rifunzionalizzazione dello storico impianto, evidenziando le perplessità in arrivo sul nuovo stadio.

