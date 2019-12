Cena di Natale Inter, Sanchez e il recupero dall’infortunio: “Come sto? Meglio”

In casa Inter, dopo la delusione causata dal pareggio beffa negli ultimi minuti della gara contro la Fiorentina, è tempo di staccare per almeno una serata la spina dal campo e festeggiare tutti insieme il Natale. Squadra e dirigenti infatti si sono ritrovati nella consueta cena a ridosso delle feste natalizie. Tra i calciatori nerazzurri, attenzione particolare era rivolta su Alexis Sanchez.

Il cileno, dopo un ottimo inizio di stagione, si è purtroppo dovuto arrendere a un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per gran parte della stagione. E proprio in merito all’infortunio, nello specifico allo stato attuale del proprio recupero, lo stesso Sanchez, rispondendo alla domanda dei cronisti presenti, ha confermato: “Come sto? Bene, bene. Sto meglio“. Un segnale incoraggiante quindi per tutta l’Inter, che si auspica di poter contare anche sul cilena per la seconda parte della stagione.

