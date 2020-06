Sanchez: “Conte mi insegna tutto, sto scoprendo nuove cose sul calcio. Il suo lavoro mira alla vittoria”

Nonostante non abbia avuto fin qui tantissime opportunità dal primo minuto, sia per scelte tecniche inizialmente che per problemi fisici successivamente, Alexis Sanchez ha una stima smisurata nei confronti di Antonio Conte. Il centravanti cileno, intervistato questa mattina sul consueto Matchday dell’Inter in vista del ritorno in campionato contro la Sampdoria, ha spiegato che negli ultimi mesi ha imparato parecchio dal tecnico leccese, all’interno di un gruppo sano e con tanta voglia di riportare il club alla vittoria. Queste le sue parole:

CALCIO – “Giocavo sempre per ore, sotto gli occhi di mia mamma. La mia gioia è sempre stata il calcio: quando gioco mi diverto, dimentico i problemi. Era il mio sogno, l’ho realizzato. Abbiamo la possibilità di riprendere a giocare e praticare lo sport che amiamo, anche se sappiamo che sarà in condizioni diverse. Faremo di tutto per farci trovare pronti e speriamo di riuscire a regalare qualche grande gioia agli interisti. Udine? Era come stare in famiglia. L’Italia è molto simile al Sudamerica, si vive bene. E poi c’erano già Samir e Kwadwo”.

INTER – “Qui all’Inter ho trovato un bellissimo gruppo e un allenatore che letteralmente ti insegna tutto. Ti fa conoscere nuove cose sul calcio, ti spiega le giocate: è un lavoro profondo, tutto guidato dalla sua mentalità, che è mirata alla vittoria. Conte ci indica la strada. Io non voglio mai perdere, nemmeno in allenamento. Mi arrabbio anche se si sbaglia un passaggio facile, sono fatto così. Il gol che ricordo con più affetto? Il rigore con cui ho dato la Copa America al Cile. Giocavamo contro l’Argentina, abbiamo dato al nostro paese una gioia incredibile. E poi… due cucchiai! Quello da fuori area nel Clasico, al Camp Nou. E uno su rigore con la maglia dell’Arsenal: partita sullo 0-0, segnai così dal dischetto, con l’allenatore che non ci voleva credere. Cosa ascolto? Di tutto, ma se devo fare un podio metto Luciano Pavarotti, Bryan Adams e Whitney Houston”.

