GdS – Sanchez, l’Europa per rilanciarsi: può essere l’asso nella manica di Conte

Il vero Sanchez in questa stagione lo si è visto probabilmente nelle due gare disputate poco prima dell’infortunio di ottobre, contro Sampdoria e Barcellona. L’attaccante cileno, rientrato ad inizio gennaio dopo tre mesi di stop, sembra adesso aver riacquisito una buona condizione fisica ed è proprio per questo motivo che Antonio Conte, a partire da questa sera, si aspetta uno scatto in avanti da parte del calciatore.

Insieme all’inserimento di Eriksen all’interno del gioco nerazzurro, può essere davvero l’asso nella manica dell’allenatore in vista del forcing finale. E, da questo punto di vista, l’Europa League servirà come rampa di lancio per ritagliarsi ancor più spazio anche in campionato, dove alternative della sua qualità non possono che giovare all’economia della squadra. Come segnalato da La Gazzetta dello Sport, Sanchez è il secondo calciatore dell’Inter dopo Godin con più presenze internazionali: per credere nel sogno europeo, servirà soprattuto la sua costanza.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!