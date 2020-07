Sanchez ha conquistato tutti: i numeri post lockdown sono impressionanti

Alexis Sanchez è stata l’arma in più dell’Inter, nonostante i tanti punti persi contro le “piccole”, dalla ripresa del campionato post lockdown. Il cileno, assente per infortunio per 4 mesi, sembra avere una marcia in più rispetto ai compagni, sia quando gioca da titolare che quando subentra a gara in corso.

I numeri sono evidenti: nelle dieci gare disputate dopo la fine della quarantena, Sanchez ha messo a segno 3 reti e ha regalato ben 7 assist ai compagni. Ha partecipato a 10 reti, un dato impressionante, specie se ci considera l’entità importante dell’infortunio subito a ottobre in nazionale. Aumentano i rimpianti per un campionato che potrebbe essere sfumato anche per la mancanza di un giocatore in grado di fare così tanto la differenza per ben 4 mesi.

Appare quindi evidente come l’Inter abbia bisogno di un calciatore del genere nel proprio reparto offensivo, specie dato l’appannamento evidente di Lautaro Martinez, sempre più in affanno. La questione con lo United non è ancora risolta, ma Marotta continua a lavorarci. Certo è che con prestazioni del genere, il numero 7 nerazzurro non fa che invogliare sempre di più Suning all’investimento per assicurarselo a titolo definitivo. L’ostacolo rimane l’ingaggio, ma se il rendimento dovesse rimanere tanto devastante, la società potrebbe addirittura sorvolare e forzare la mano per chiudere.

Una cosa è sicura: l’Inter e Conte hanno bisogno della sua vivacità, della sua tecnica e dei suoi guizzi in area di rigore. La prossima sarà la stagione dell’assalto finale all’Olimpo e giocatori simili faranno la differenza.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<