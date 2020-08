CdS – Sanchez ha svolto la rifinitura, in panchina per Siviglia-Inter

Serviva più una conferma di una notizia vera e propria. Alexis Sanchez è recuperato e questa sera, per Siviglia-Inter, siederà in panchina pronto a subentrare in caso di necessità. Il cileno ha totalmente recuperato dopo il lieve infortunio di due incontri fa. Nella giornata di ieri ha infatti svolto la rifinitura con il resto della squadra mostrandosi pronto agli occhi di Conte. C’era già la certezza di una sua presenza in panchina, non vi era ancora la conferma di poterlo utilizzare a partita in corso.

Non partirà di certo titolare, vista la grande forma del duo d’attacco Lukaku–Lautaro, ma sarà una grande arma a disposizione del tecnico salentino per gli ultimi 10-15 minuti di gara nel caso ce ne fosse bisogno. Completamente recuperato, nel post lockdown il cileno ha mostrato di essere ancora un gran giocatore e di certo anche la sua esperienza in campo internazionale sarà utile, se non fondamentale in una partita come quella di stasera.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<