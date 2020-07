TS – Sanchez è un’arma in più: quando scende in campo, Inter con più gol a partita

Ormai è un dato di fatto: l’Inter, con Alexis Sanchez in campo, è decisamente più temibile per gli avversari. Dalla sua, il cileno ha anche i numeri: come riporta Tuttosport, infatti, quando il cileno viene schierato titolare, l’Inter colleziona una media di 3,6 gol a partita. La sua assenza di tre/quattro mesi per l’infortunio alla caviglia patito durante la stagione, dunque, si è fatta sentire.

Da quando è ripartita la stagione, per l’ex Arsenal e Manchester United sono arrivati due gol (contro Brescia e Spal) e sei assist (contro Sassuolo, Brescia, Torino e Spal). Nelle 7 partite in cui Sanchez è partito titolare, l’Inter ha siglato 25 reti (3,6 a gara); nelle restanti 26 gare in cui il cileno non ha giocato o è entrato a gara in corso, la media si abbassa a 1,8 realizzazioni a rete per partita.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<