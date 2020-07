Sanchez e Lautaro, due attaccanti per un solo posto. E il Barcellona che bussa alla porta

Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, due calciatori con un destino incrociato. Nell’Inter di Antonio Conte spesso c’è posto solo per uno di loro due, ad eccezione della gara con il Brescia, dove però hanno dimostrato di poter coesistere e in cui Sanchez ha trovato un gol ed un assist. Lautaro e Sanchez sono meno simili di quanto sembra e la formazione con i due in attacco può essere un’ottima soluzione per far rifiatare Lukaku quando serve.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, domani ritornerà in campo Lukaku e si ricomincerà a vedere alternati il cileno e l’argentino. Curioso, però, vedere che i destini dei due siano caratterizzati dalla presenza del Barcellona nella loro carriera. Infatti, nel 2011 i blaugrana vennero a prendere Sanchez dall’Udinese, e adesso potrebbe fare lo stesso con Lautaro Martinez.