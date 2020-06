GdS – Il riscatto di Sanchez: mai così in forma, ma con lo spettro dell’ingaggio all’orizzonte

Alexis Sanchez è uno dei cinque uomini su cui Antonio Conte punterà notevolmente in quest’atipico finale di stagione. L’ex Manchester United, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si trova in uno stato di forma a dir poco invidiabile: ad Appiano Gentile hanno notato i suoi progressi.

L’ex tecnico della Juventus l’ha buttato nella mischia nel finale della gara del San Paolo, con Sanchez che si è mostrato decisamente propositivo, sfiorando il gol con un destro di potenza ad Ospina battuto. Nel caso in cui dovesse guadagnarsi una fiducia tale da essere riconfermato nella prossima stagione, però, c’è un ostacolo non indifferente: l’ingaggio da 12 milioni, che dovrà essere ridistribuito tra nerazzurri e Red Devils.

