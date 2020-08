Sanchez out per infortunio, Eriksen sarà ancora più decisivo!

E’ ancora una volta la sfortuna a mettere ko Alexis Sanchez. L’attaccante cileno era nel suo momento migliore della stagione ed è costretto a fermarsi per una distrazione muscolare al bicipite femorale accusata contro il Bayer Leverkusen. Per Sanchez dunque niente semifinale di Europa League e sarà difficile anche un suo recupero per l’eventuale finale.

Antonio Conte avrà i ricambi contati nel reparto offensivo, visto che l’unico sostituto di ruolo è Sebastiano Esposito. Il giovane talento nerazzurro però post lockdown non è stato quasi mai utilizzato e dunque – come riporta Calciomercato.com -la carta principale sarà Christian Eriksen. Il centrocampista danese ai tempi del Tottenham era libero di spaziare sul fronte offensivo alle spalle della prima punta ed anche ora dovrà lui – dopo due ottimi ingressi nelle ultime partite – la pedina fondamentale per l’Inter.

