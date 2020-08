Sanchez, si accende la speranza per la finale! Ieri riscaldamento completo col gruppo e umore sereno

Oltre alla fantastica notizia del 5-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk, in casa Inter arriva anche la ciliegina piazzata su una torta già ora deliziosa. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, pare che in queste ore si sia aperta una porticina interessante per il recupero di Alexis Sanchez in vista della finale di Europa League. Nella serata di ieri, infatti, il cileno ha svolto l’intero riscaldamento con il gruppo delle riserve, forzando anche qualche allungo. Poi, a riscaldamento terminato, si è seduto in panchina molto sorridente e sereno. I presupposti, limitandosi a questi elementi, fanno ben sperare: recuperare il Niño Maravilla sarebbe un fattore fondamentale in vista della gara contro il Siviglia.

Contro lo Shakhtar Lautaro Martinez e Lukaku hanno disputato una prova sensazionale, ma avere un’alternativa differente da poter pescare in panchina – oltre ad Eriksen – può risultare determinante. Conte incrocia le dita e spera, nei prossimi giorni la situazione si potrà definire ulteriormente.

