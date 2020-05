Sarà una Serie A dei ‘sesti uomini’: da Eriksen a Sensi, Conte punta sulla qualità dalla panchina

A fronte dello stop causato dal Coronavirus la stagione odierna di Serie A dovrà risolversi in tempistiche molto ristrette. La prospettiva di giocare ogni tre giorni per quasi due mesi, unita al grande caldo estivo italiano, costringerà gli allenatori a mettere mano a tutta la rosa a loro disposizione, per far sì che ogni componente della stessa possa giocare ma anche rifiatare. Quella che sta per ripartire, scrive La Gazzetta dello Sport, sarà quindi la Serie A dei ‘sesti uomini’.

Venendo all’Inter, dal punto di vista dei singoli non si può dire che Conte non abbia un buon ventaglio di alternative all’undici titolare. In difesa uno tra Godin e Bastoni resta sempre fuori insieme ad un altro calciatore di grande affidamento come D’Ambrosio. In attacco, come alternativa alla LuLa titolare, ci sono sempre il baby talento Esposito e soprattutto Alexis Sanchez. Sarà però il centrocampo a doversi mettere maggiormente in luce. La stagione si è fermata con un terzetto ormai consolidato formato da Barella, Brozovic e Vecino: oltre a Gagliardini e Borja Valero, le vere alternative di livello restano quindi Christian Eriksen e Stefano Sensi. Sarà proprio da loro due che mister Conte si aspetterà il maggior apporto in termini di qualità e gol/assist.

