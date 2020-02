Sarri: “A Juve-Inter ci penserò da giovedì. Diffidati? Non facciamo calcoli”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato, tra le altre cose, della sfida dell’1 marzo contro l’Inter e del pericolo diffidati. Ecco il suo pensiero: “In questo momento della serie di partite non ci interessa nulla, ma la sensazioni è che arriviamo in crescita. Diffidati e infortuni? Valuteremo solo in base alla partita di Ferrara, sono calcoli che non facciamo. Pjanic sta piuttosto bene, ieri ha svolto un buon allenamento. Gonzalo ha ancora un po’ di mal di schiena, Pjanic sembra un po’ più avanti”.

Ha poi continuato: “Se è il mese decisivo? Noi pensiamo alla partita di Ferrara, sappiamo che è un periodo importante ma la filosofia deve essere quella di attaccare partita dopo partita senza pensare a un complesso di gare. Dobbiamo pensare a Ferrara e stop. Da domenica penseremo al Lione, da giovedì all’Inter: la prospettiva ad ora è solo su Ferrara. Lazio favorita per lo scudetto? Sono pensieri sulla carta, ma poi bisogna vedere come si sta ogni gara”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!