Sarri: “Eriksen? E’ un giocatore di grossa caratura. Non si può pensare che possa cambiare gli equilibri”

La notizia dell’accordo tra Inter e Tottenham per Christian Eriksen è arrivata nella giornata di ieri e i tifosi nerazzurri hanno espresso tutta la loro gioia per il grande colpo messo a segno. A commentare l’imminente arrivo del centrocampista danese all’Inter, anche Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, che aveva anche provato a prendere il giocatore, senza successo.

Queste le sue parole in conferenza stampa, in vista della sfida contro la sua ex squadra, il Napoli, di domani sera, sull’arrivo di Eriksen in nerazzurro: “Sicuramente è un giocatore di grossa caratura. Da quì a pensare che possa cambiare gli equilibri ce ne vuole. Noi siamo consapevoli del nostro valore“.

