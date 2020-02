CdS – Sarri tiene fuori Pjanic? La Juve ritrova Chiellini, Higuain e Costa insidiano Dybala e Cuadrado

Nella serata più importante della stagione, Maurizio Sarri ritrova le sue stelle in attacco. Da Gonzalo Higuain che aveva già saggiato il campo nel finale di Lione, a Douglas Costa che proprio domenica sera tornerà a disposizione. Per questo motivo, secondo quanto riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, Dybala e Cuadrado non possono ad oggi dirsi certi del posto, visto che dietro ci sono i due compagni che spingono per partire dal primo minuto.

Problemi di abbondanza per l’allenatore anche a centrocampo e difesa, visto che rischiano di rimanere fuori sia Pjanic che de Ligt. Sulla linea arretrato, accanto a Bonucci, tornerà dal primo minuto Giorgio Chiellini dopo i segnali positivi della partita giocata contro la Spal la scorsa settimana. A centrocampo, invece, andrà Bentancur in regia e ai suoi fianchi ci saranno probabilmente Ramsey e Matuidi. A rischio la presenza di Rabiot che nell’allenamento di ieri ha svolto un lavoro individuale.

