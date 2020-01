Sarri: “Paura dell’Inter? Parola grossa. Dobbiamo solo pensare a noi”

Inter e Juventus sono pronte a scendere in campo per riprendere la corsa al titolo. I nerazzurri saranno impegnati a Lecce, mentre i bianconeri ospiteranno il Parma. Sul duello a distanza ha parlato in conferenza stampa Maurizio Sarri.

Ecco le sue parole: “Paura è una parole grossa. Non sto seguendo il mercato nostro, figuriamoci quello dell’Inter. Noi abbiamo la consapevolezza di poter essere protagonisti così come siamo. Dobbiamo pensare solo a noi e a rendere al massimo del nostro potenziale, cosa che finora non abbiamo sempre fatto anche se ultimamente i segnali sono positivi in questo senso”.

