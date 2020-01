Sarri teme il mercato dell’Inter: “Tentano il tutto per tutto per arrivare al top”

La Juventus brilla in Coppa Italia e guarda tutti dall’alto in basso in campionato. Eppure, Maurizio Sarri non si fida del distacco tra i suoi ragazzi e l’Inter di Antonio Conte. Al termine del match vinto contro l’Udinese, il tecnico della Vecchia Signora ha commentato così le vicende di mercato che interessano i nerazzurri da vicino.

Queste le dichiarazioni di Sarri nel post gara di Juventus-Udinese: “Credo sia normale che sul mercato facciano di tutto per rinforzarsi, non c’è un divario in classifica e siamo sempre stati vicini. L’Inter tenta tutto per andare al top, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, a migliorare perché la sensazione è che ci sono ancora margini di miglioramento”. Tutt’altro che calma la situazione in vetta alla classifica per i bianconeri: la Beneamata lavora duramente sul mercato, con lo scudetto sempre nel mirino.

