Sarri teme l’Inter: “Vincendo stasera potrebbe avvicinarsi. Insieme alla Lazio è la nostra rivale”

Manca poco al fischio d’inizio di Inter-Sampdoria, recupero della 25° giornata di Serie A TIM. In caso di vittoria, i nerazzurri tornerebbero a -6 dalla capolista Juventus, con altre 12 partite da giocare. Un divario non impossibile da recuperare, come ha detto lo stesso Conte e come ha ribadito oggi il tecnico della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa: “L’Inter ha una partita da recuperare e potrebbe avvicinarsi. Sono curioso di vedere le prime 3-4 partite, sono a rischio per tutti. Lazio e Inter sono le nostre rivali per lo scudetto, lo dice la classifica.”

