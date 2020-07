Sassuolo, Bologna e Verona: errori e rimonte nel finale. Quanti rimpianti per Conte

A cinque giornate dalla fine del campionato sono sei i punti che dividono in classifica Inter e Juventus. I rimpianti a questo punto della stagione sono tanti, anche perché la squadra nerazzurra ha perso per strada punti che erano alla sua portata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i sei punti di distacco di oggi sono esattamente figli delle due sconfitte rimediate negli scontri diretti con la Juventus ma si poteva fare di più anche in altre circostanze.

Certo, il 3-3 contro il Sassuolo non è da buttare per quello che ha fatto vedere poi la squadra di De Zerbi contro Lazio e Juventus ma la clamorosa traversa di Gagliardini ha inciso parecchio sul risultato finale. Così come aver preso gol al 90esimo dopo aver trovato il 3-2 pochi istanti prima.

Grida vendetta il ko interno contro il Bologna e il rigore fatale di Lautaro, sul risultato di 1-0, che ha poi aperto alla rimonta rossoblu. Così come il gol di Miguel Veloso nei minuti finali di Verona-Inter. La classifica poteva essere decisamente diversa, è da quelle partite lì che Conte dovrà ripartire per far fare il salto di qualità definitivo ai suoi uomini.

