Satriano corre verso l’Inter, il Nacional conferma: “È in Italia, ora cerchiamo l’accordo”

Era stata lanciata ieri da Gianluca Di Marzio l’indiscrezione che voleva il giovanissimo attaccante 2001 del Nacional Martin Satriano ad un passo dall’Inter. Ebbene, nella notte il club di Montevideo, come riportato dal portale Ovacion, ha confermato l’affare.

“Il giocatore sta viaggiando in Italia da dove è arrivata un’offerta specifica per il suo acquisto. E’ partito dopo l’autorizzazione del personale tecnico e dell’area sportiva. Il Nacional continua i negoziati senza fretta, in attesa di un accordo che soddisfi tutte le parti“, si legge sul sito. Sempre secondo Ovacion, se il giocatore supererà le visite mediche, firmerà un contratto che porterà nelle casse del Nacional circa 1,3 milioni di dollari più altri bonus legati alle presenze che possono arrivare fino a 400.000 euro.

