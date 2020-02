Scaloni: “Lautaro quasi pronto, ha grande talento. Icardi? In Nazionale le porte sono aperte a tutti”

Ha trasformato l’Argentina dandole nuova fiducia e valorizzando al massimo i suoi talenti. Lionel Scaloni, ct dell’Albiceleste, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport racconta il suo punto di vista sulla lotta scudetto e sui gioielli in mostra in Serie A, con una menzione speciale per Lautaro Martinez.

LAUTARO – “Non dico sia un giocatore già formato, pronto, ma quasi. E’ uno degli attaccanti del momento, sta in una grande squadra che difficilmente lo lascerà andar via ed è nel mirino di grandissimi top club europei. Spero che continui così, per noi è una benedizione. L’Argentina ha sempre avuto grandi attaccanti. Il “problema” è che si trattava di giocatori di livello mondiale e il ricambio non era facile, la pressione derivata dal paragone su chi arrivava in nazionale è sempre stata molto forte. Mi sembra che Lautaro abbia talento e spalle sufficienti per proseguire il suo cammino individuale e in nazionale”

ICARDI – “L’abbiamo sempre seguito e continuiamo a farlo. L’abbiamo convocato il primo anno, poi ha avuto i suoi problemi ed abbiamo smesso di chiamarlo. Ora il nostro gruppo è formato però le porte sono aperte per tutti”

LOTTA SCUDETTO – “La Juven ha l’obbligo di dover vincere e in parte può averlo anche l’Inter per storia e mercato. La Lazio invece no e superata la metà del torneo si è creata una chimica generale che può trasportare la squadra fino alla fine. Favorita? Credo che la Juve se la giocherà come deve per il titolo, poi è chiaro, la pressione è forte e la Juve vince da tanto quindi il rischio che abbiano la testa altrove c’è. Può essere un vantaggio per Inter e Lazio però se la Juve fa quello che deve alla fine vincerà ancora”

